Funny Video: 3 लोग कर रहे थे छटपटाती महिला को vaccine लगाने में मसक्क्त, और फिर हुआ कुछ ऐसा...

नई दिल्ली: कोरोना महामारी अब तक कहर बरपा रही है। वैक्सीनेशन का काम जोर-शोर से चल रहा है। लोगों से वैक्सीन लेने के लिए लगातार अपील की जा रही है। लेकिन, कुछ लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी खौफ है और इसे लेने के लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर एक से एक मजेदार वीडियो शेयर किए जाते हैं। कुछ वीडियो को देखकर लोगों की हंसी छूट जाती है, तो कुछ को देखकर हैरानी होती है।

इसी कड़ी में एक और मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आपकी हंसी भी छूट जाएगी और कहेंगे- ‘इसे कहते हैं फोबिया’। सोशल मीडिया पर वैसे तो कई मजेदार वीडियो शेयर किए जाते हैं। लेकिन, कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं कोरोना संकट में भी लोग ‘मौज’ लेने से बाज नहीं आ रहे हैं।

#VaxPhobia 😢😢😢😢😢😢HUMOUR again…☺️☺️☺️😊☺️

Perhaps she would have more pain where others "held" her than at PRICK. pic.twitter.com/0W3yvkQrtg

— Rupin Sharma IPS (@rupin1992) June 29, 2021