G-7 Summit: रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जेलेंस्की और पीएम मोदी पहली बार मिले, जानिए किन मुद्दों पर हुई बात?

G-7 Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) जी-7 शिखर सम्मेलन को लेकर जापान के हिरोशिमा पहुंचे हैं। इसी बीच शनिवार को हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी (PM Modi) और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (President Volodymyr Zelensky) के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच पहली बार ये मुलाकात हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की से कहा कि यह हमारे लिए मानवीय मूल्यों का मुद्दा है।

इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से हमसे जो कुछ हो सकता है वे हम अवश्य करेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात दोनों देशों के वरिष्ठ राजनयिकों के बीच कई बैठकों के बाद हुई है। बता दें कि यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने पिछले महीने ही भारत का दौरा किया था।

PM @narendramodi held talks with President @ZelenskyyUa during the G-7 Summit in Hiroshima. pic.twitter.com/tEk3hWku7a

— PMO India (@PMOIndia) May 20, 2023