G7 Summit: इटली में ऋषि सुनक और इमैनुएल मैक्रों से मिले पीएम मोदी, इन मुद्दों पर हुई बात

नई दिल्ली। ​इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन आयोजित की गई है। G7 शिखर सम्मेलन होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भी पहुंचे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीर को उन्होंने शेयर किया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि, एक वर्ष में यह हमारी चौथी बैठक है, जो यह दर्शाती है कि हम मजबूत भारत-फ्रांस संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। हमारी बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, एआई, ब्लू इकोनॉमी और कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि युवाओं के बीच नवाचार और अनुसंधान को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। मैंने उन्हें अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

It was a delight to meet PM @RishiSunak in Italy. I reiterated my commitment to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership in the third term of the NDA Government. There is great scope to deepen ties in sectors like semiconductors, technology and trade.… pic.twitter.com/ehjhFY89cE

— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024