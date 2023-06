Gandhi Peace Award : गीताप्रेस को गांधी शांति पुरस्कार, कांग्रेस के कटाक्ष पर अमित शाह ने किया बड़ा पलटवार

Gandhi Peace Prize 2021: गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गीता प्रेस (Geeta Press) को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize) देने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस में विवाद छिड़ गया है। इस मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने बयान देते हुए कहा है कि भारत की गौरवशाली प्राचीन सनातन संस्कृति और आधार ग्रंथों को अगर आज सुलभता से पढ़ा जा सकता है तो इसमें गीता प्रेस का अतुलनीय योगदान है। 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस (Geeta Press) रामचरित मानस (Ramcharit Manas) से लेकर श्रीमद्भगवद्गीता (Shrimad Bhagavad Gita) जैसे कई पवित्र ग्रंथों को नि:स्वार्थ भाव से जन-जन तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य कर रही है। गीता प्रेस (Geeta Press) को गांधी शांति पुरस्कार 2021 (Gandhi Peace Prize 2021) मिलना उनके द्वारा किये जा रहे इन भागीरथ कार्यों का सम्मान है।

गीताप्रेस को मिलेगा गांधी शांति पुरस्कार

बता दें कि गीताप्रेस (Geeta Press) को यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने गीताप्रेस (Geeta Press) को शांति पुरस्कार दिए जाने को लेकर आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश (Congress General Secretary Jairam Ramesh) ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize 2021) गोरखपुर में गीताप्रेस (Geeta Press) को प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष गीताप्रेस (Geeta Press) अपने 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल ने साल 2015 में गीताप्रेस संस्थान (Geetapress Institute) की बारे में एक बहुत अच्छी जीवनी लिखी थी। इसमें उन्होंने इस संस्थान के महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के साथ उतार चढ़ाव वाले राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संबंधों सहित उनकी लड़ाईयों का खुलासा किया था।

The Gandhi Peace Prize for 2021 has been conferred on the Gita Press at Gorakhpur which is celebrating its centenary this year. There is a very fine biography from 2015 of this organisation by Akshaya Mukul in which he unearths the stormy relations it had with the Mahatma and the… pic.twitter.com/PqoOXa90e6

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 18, 2023