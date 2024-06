Gauhar Khan is enjoying her holidays in Tanzania: गौहर खान पति संग जैद दरबार अफ्रीका के तंजानिया में मन रही छुट्टियां, देखें तस्वीरें

Gauhar Khan is enjoying her holidays in Tanzania: फेमस एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) ने सोमवार को अपने पति जैद दरबार (Zaid Darbar) और अपने बेटे ‘जेहान’ के साथ अफ्रीका के तंजानिया में छुट्टियां मनाने की एक झलक दिखाई। गौहर, जिन्हें आखिरी बार सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा 11’ (Jhalak Dikhhla Jaa 11) की होस्ट के रूप में देखा गया था.

आपको बता दें, गौहर खान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कीं, जहां उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्होंने कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें हम देख सकते हैं कि यह जोड़ा Giraffesकी खूबसूरत पृष्ठभूमि के बीच जंगल में नाश्ता कर रहा है।

तस्वीरों में गौहर सफेद ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि जैद ने साटन ऑलिव ग्रीन रंग की शर्ट पहनी हुई है। हम उनके बगल में एक बेबी स्ट्रॉलर भी देख सकते हैं। ‘बिग बॉस 7’ की विजेता ने अपनी पोस्ट में ‘सर्वल वाइल्डलाइफ’ का जियोटैग लोकेशन दिया।



पोस्ट का कैप्शन है: “नाश्ता: तंजानिया स्टाइल… तंजानिया के लोग खूबसूरत और गर्मजोशी से भरे हैं! हम बहुत धन्य हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेंड सेट करना… #मुसाफ़िर अनुभव में डूबे हुए हैं”। म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे ज़ैद ने दिसंबर 2020 में गौहर से शादी की थी।

इस बीच, गौहर रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा 3’, ‘खतरों के खिलाड़ी 5’ में भाग लेने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ़ द ईयर’, ‘इश्कज़ादे’, ‘फ़ीवर’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ और अन्य जैसी फ़िल्मों में भी काम किया है। दिवा ने ‘शिक्षा मंडल’, ‘तांडव’ और ‘साल्ट सिटी’ जैसे वेब शो भी किए हैं।