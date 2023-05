Go First ने 19 मई तक सभी उड़ानें रद्द, जल्द ही भुगतान के मूल तरीके से पूरा रिफंड जारी किया जाएगा

गो फर्स्ट (Go First) ने परिचालन संबंधी कारणों का हवाला देते हुए इस साल 19 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे पहले रद्दीकरण 12 मई तक था। एयरलाइन ने कहा कि हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि परिचालन संबंधी कारणों से, 19 मई 2023 तक निर्धारित गो फर्स्ट उड़ानें (Go First Flight) रद्द कर दी गई हैं। उड़ान रद्द होने से हुई असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।