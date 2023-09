भाजपा कार्यालय पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाकर उनका भ्व्य स्वागत किया। जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर भाजपा कार्यालय में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गयी थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी पैदल चलकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और मुख्यालय के लिए रवाना हुए।

केंद्रीय चुनाव ​समिति की चल रही अहम बैठक

बताया जा रहा है कि, आगमी राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में कई रणनीति पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर भी कई अहम रणनीति पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों पर मुहर भी लगेगी।

Glimpses from BJP's Central Election Committee Meeting being held at BJP headquarters in New Delhi. pic.twitter.com/kWQhiF9JGP

— BJP (@BJP4India) September 13, 2023