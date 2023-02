डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के गृह जनपद में फर्जी हॉस्पिटलों का बढ़ता वर्चस्व, नये अस्पताल को किया गया सीज, जानें वजह

हरदोई। यूपी (UP) के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brijesh Pathak) के गृह जनपद में फर्जी हॉस्पिटलों का वर्चस्व बढ़ता नजर आया, जिस पर फौरन एक्शन भी हुआ है। बता दें कि हरदोई (Hardoi) के सर्कुलर रोड पर आज न्यू संजीवनी हॉस्पिटल (New Sanjeevani Hospital) का शुभारंभ किया जा रहा था। इस बात की भनक स्वास्थ्य विभाग (Health Department) को लगी। इसके बाद जिले के नोडल अधिकारी डॉ पंकज मिश्रा (Nodal Officer Dr. Pankaj Mishra) मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले में पूछताछ की। छानबीन के दौरान ये बात सामने आई की न्यू संजीवनी हॉस्पिटल (New Sanjeevani Hospital) का रजिस्ट्रेशन अब तक हुआ ही नहीं है।

हॉस्पिटल शुभारंभ के दौरान नोडल अधिकारी ने किया सीज

फिर क्या था, मामले में एक्शन करते हुए स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चेक किया गया। रजिस्ट्रेशन न मिलने पर न्यू संजीवनी हॉस्पिटल (New Sanjeevani Hospital) को शुभारंभ के दौरान ही स्वास्थ्य महकमे ने सीज कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के इस एक्शन से फर्जी अस्पताल चालकों में हड़कंप मचा हुआ है।

सीएमओ के निर्देश पर हॉस्पिटल सीज

बता दें कि हरदोई में मरीजों की मौत से खिलवाड़ करने वाले इन फर्जी हॉस्पिटलों के ठेकेदारों के हॉस्पिटलों पर पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग (Health Department) कार्रवाई कर चुका है। इसके पहले हरदोई के लखनऊ रोड पर न्यू संजीवनी हॉस्पिटल (New Sanjeevani Hospital) के नाम पर फर्जी हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। उस पर भी स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने कार्रवाई की थी। इसके बाद फर्जी हॉस्पिटल के ठेकेदारों के द्वारा बांके बिहारी हॉस्पिटल (Banke Bihari Hospital) संचालित किया जा रहा था।

वहीं, स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के आलाधिकारियों ने उस हॉस्पिटल को महिला की मौत के बाद बंद करवा दिया था। इसके बाद फर्जी हॉस्पिटल के ठेकेदारों के द्वारा आज हरदोई शहर के सर्कुलर रोड पर दोबारा न्यू संजीवनी हॉस्पिटल (New Sanjeevani Hospital) का शुभारंभ किया जा रहा था। फर्जी हॉस्पिटल के शुभारंभ की सूचना जैसे ही हरदोई के स्वास्थ्य महकमे (Health Department) को मिली। नोडल अधिकारी डॉ पंकज मिश्रा (Nodal Officer Dr. Pankaj Mishra) मौके पर पहुंचे और उन्होंने हॉस्पिटल को सीज कर दिया।