Hansal Mehta की बेटी को आधार कार्ड ऑफिस में किया गया परेशान, पोस्ट शेयर कर डायरेक्टर बोले- ये उत्पीड़न से ...

Hansal Mehta Daughter Aadhar Card: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर हंसल मेहता की बेटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि हंसल मेहती की बेटी को अपना आधार कार्ड बनवाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं उनको परेशान भी किया जा रहा है।

फिल्म मेकर हंसल मेहता ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ये बात बताई है। फिल्म मेकर ने बताया है कि उनकी बेटी आधार कार्ड बनवाने के प्रोसेस को पूरा करने के लिए कई बार मुंबई में आधार कार्ड ऑफिस के चक्कर लगा चुकी हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से सीनियर मैनेजमेंट द्वारा उसे वापस भेज दिया जाता है।

आधार कार्ड बनवाने में हो रही परेशानी हंसल मेहता ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है- मेरी बेटी पिछले 3 हफ्ते से आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की कोशिश कर रही है। वह मुंबई की इस तेज बारिश में भी अंधेरी ईस्ट में आधार ऑफिस में गई लेकिन वहां का सीनियर मैनेजमेंट किसी न किसी बहाने से उसे वापस घर भेज दे रहा है।

My daughter has been trying to apply for an Aadhar card since past 3 weeks. She makes the long trek to the Aadhar office in Andheri East braving rains, going early enough and the senior manager there keeps sending her back on some pretext or the other. Get this signed, get this…

