Sheikh Hasina को लेकर Hansal Mehta ने बताया अत्यधिक तानाशाह नेता, जाने पूरा मामला

Hansal Mehta news: बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन (Protest) के बाद शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गईं हैं. वहीं, अब बांग्लादेश में घटित घटनाओं को देखते हुए फिल्मकार हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने सोशल मीडिया पर ट्टीट किया है. जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

इसके अलावा फिल्मकार हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने साल 2022 में आई अपनी फिल्म ‘फराज’ के लिए मिली धमकियों को याद किया है. यह फिल्म ढाका में हुए आतंकवादी हमले पर बेस्ड है और देश में अब भी प्रतिबंधित है, क्योंकि इसमें अधिकारियों का कथित तौर पर खराब चित्रण किया गया है.

हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान (Sheikh Mujibur Rahman) की 76 वर्षीय बेटी शेख हसीना (Sheikh Hasina) को ‘अत्यधिक तानाशाह नेता’ करार दिया है. मेहता ने कहा, ‘साल 2016 में ढाका के होले आर्टिसन बेकरी पर हुए हमले पर आधारित फिल्म ‘फराज’ की रिलीज को लगभग 18 महीने तक रोकने की कोशिश की गई. उस समय के बहुत ही मिलनसार बांग्लादेशी उच्चायुक्त ने मुझसे घर पर मुलाकात की, मुझे भारतीय ‘कैबिनेट सचिवालय’ के कथित सूत्रों द्वारा लगातार धमकाया गया.’

Here is a message I received from Bangladesh. Tells you what people are feeling there unlike what some bigoted people here want you to believe.

“Good morning Sir, it feels like we’ve achieved liberation again in our country’s history.

Now we must build a just and fair…

— Hansal Mehta (@mehtahansal) August 6, 2024