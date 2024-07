Hardik Paandya ने टी20 वर्ल्ड कप में बिखेरा जलवा; आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 ऑल राउंडर बनें

Hardik Pandya No.1 T20I All-Rounder: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों में एक नाम स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पंड्या का भी रहा। जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन के चलते वह अब आईसीसी की टी20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में नंबर-1 ऑल राउंडर बन गए हैं।

आईसीसी टी20 इंटरनेशनल के ऑल राउंडर रैंकिंग में हार्दिक पंड्या दो पायदान ऊपर चढ़कर नंबर-1 की पोजीशन पर पहुंच गए हैं। वह श्रीलंकाई स्टार वानिंदु हसरंगा के साथ टी20ई ऑलराउंडर की रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पंड्या ने 150 से अधिक की स्ट्राइक-रेट से 144 रन बनाए और 11 विकेट भी लिए। इस दौरान फाइनल मैच में उनका योगदान सबसे अहम रहा, जब उन्होंने हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर क विकेट लेकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया।

A new No.1 T20 all-rounder 👏

Hardik Pandya’s rise to the top headlines a range of Rankings changes following the end of the #T20WorldCup 👇https://t.co/5YH3yJNGyK

— ICC (@ICC) July 4, 2024