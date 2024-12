जया किशोरी क्या मॉडलिंग में आजमा चुकी हैं किस्मत? जानें वायरल तस्वीरों का सच

नई दिल्ली। कथा वाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी (Jaya Kishori) एक बार फिर चर्चा में हैं। अब सोशल मीडिया पर उनकी एक फोटो वायरल (Viral Photos) हुई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वह मॉडलिंग करने लगी हैं। हालांकि, इस मामले को लेकर किशोरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले वह कथित तौर पर लाखों रुपये के हैंडबैग को लेकर भी खासी चर्चा में रही थीं।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने एक ग्लेमरस फोटो शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर जया किशोरी की है। वायरल हो रही फोटो में नजर आ रही महिला लाल कलर के आउटफिट में हैं और फोटोशूट कराती नजर आ रही हैं। kiran gurjar doi नाम के एक यूजर ने लिखा कि मोह माया त्याग दो कहने वाली कथावाचक जया किशोरी, मॉडल शूट करवा रही है।

जांच में क्या मिला?

जब पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जया किशोरी के आधिकारिक पेज पर देखा गया, तो ऐसी कोई भी फोटो नजर नहीं आई। जब इंटरनेट पर उपलब्ध AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से जांच की गई, तो पता चला कि काफी संभावनाएं हैं कि तस्वीर एआई की मदद से तैयार की गई है। sightengine के नतीजे बताते हैं कि 99 फीसदी संभावनाएं हैं कि फोटो AI से बनाई गई है।

साथ ही तस्वीर को ध्यान से देखने पर नजर आता है कि नजर आ रही महिला के दोनों हाथों की उंगलियां असमान्य लग रही हैं। hivemoderation की वेबसाइट पर तस्वीर की जांच की गई, तो यहां भी कहा गया कि फोटो बनाने में डीपफेक या AI की मदद लिए जाने की संभावनाएं हैं।

