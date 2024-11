झांसी मेडिकल कॉलेज का हेल्पलाइन नंबर- 6389831357 जारी,सीएम योगी ने हादसे की रिपोर्ट 12 घंटे में तलब की

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे (Jhansi Medical College Accident) पर सख्त कदम उठाया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)जारी किया गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज (Jhansi Medical College) का हेल्पलाइन नंबर- 6389831357 (Helpline Number- 6389831357) है।

हादसे के 10 घंटे से अधिक का समय बीतने के बाद भी प्रशासन ने हादसे का शिकार हुए और लापता नवजात शिशुओं की कोई भी सूची जारी नहीं की

पीड़ितों का कहना है कि हादसे के 10 घंटे से अधिक का समय बीतने के बाद भी प्रशासन ने हादसे का शिकार हुए और लापता नवजात शिशुओं की कोई भी सूची जारी नहीं की है। वहीं, मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर महिला संध्या ने बताया कि उसका 12 दिन का बेटा, बंगरा की कविता का 15 दिन का बेटा, जालौन की संतोषी का एक दिन का बेटा, कबरई महोबा की नीलू का नौ दिन का बेटा, फुलवारा ललितपुर की संजना का 29 दिन का बेटा और राजगढ़ की नैंसी का बेटा नहीं मिल रहा है।

जांच के लिए टीम का गठन

सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister and Medical Minister Brajesh Pathak) मेडिकल कॉलेज पहुंच गये हैं। उनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य भी हैं। झांसी के मंडलायुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक को हादसे की जांच के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच कर 12 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है।

पीएम मोदी ने मासूमों की मौत पर जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने घटना को लेकर शोक जताया है। एक्स पर पीएमओ ने लिखा कि हृदयविदारक! उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक-संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

PM @narendramodi has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased in the mishap in the fire accident at Jhansi Medical College in Uttar Pradesh. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/V8VVQqBb6M

— PMO India (@PMOIndia) November 16, 2024