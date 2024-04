Punjab News : AAP ने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की

नई ​दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब में दो उम्मीदवारों की दूसरी सूची मंगलवार को जारी कर दी है। होशियारपुर से डॉ. राज कुमार चब्बेवाल व आनंदपुर साहिब से म​लविंदर सिंह कंग को मैदान में उतारा है।

Punjab is ready for 13-0 🔥

Here is our second list of candidates for the upcoming Lok Sabha Elections 2024 in Punjab. pic.twitter.com/1wn8JYyNTQ

— AAP (@AamAadmiParty) April 2, 2024