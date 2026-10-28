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दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भीड़ को कंट्रोल करने की ये है प्लानिंग,सुरक्षा चिंताओं के बीच 2000 गार्ड तैनात

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (Jawaharlal Nehru Stadium) में 30 अक्तूबर को अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) का कॉन्सर्ट होना वाला है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। लगभग 2000 प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा और ट्रैफिक के कड़े नियम लागू किए जाएंगे।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (Jawaharlal Nehru Stadium) में 30 अक्तूबर को अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) का कॉन्सर्ट होना वाला है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। लगभग 2000 प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा और ट्रैफिक के कड़े नियम लागू किए जाएंगे। ये कड़े इंतजाम इवेंट आयोजकों और दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  के बीच हुई बातचीत के बाद किए गए हैं। इससे पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इस शो के लिए दी जाने वाली अनुमति को कुछ समय के लिए रोक दिया था।

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कितने सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात?

द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) के अनुसार अधिकारियों ने स्टेडियम में आने वाली भारी भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया था। इस स्टेडियम में लगभग 55000 लोगों के बैठने की क्षमता है। अब प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाकर 1500 से 2000 कर दी गई है। आयोजकों ने शुरुआत में केवल 400 गार्ड तैनात करने का प्रस्ताव दिया था।

क्या होगा अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों का काम?

इन अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों का काम कतारों को व्यवस्थित करना, हेल्प डेस्क पर मौजूद रहना, टिकट धारकों को उनके प्रवेश द्वार तक पहुंचाना और स्टेडियम के चारों ओर लोगों की आवाजाही को सुव्यवस्थित रखना होगा।

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इवेंट के पास नहीं जाएंगे वाहन

ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पुलिस ने स्टेडियम के चारों ओर 500 से 700 मीटर के दायरे को वाहनों के लिए प्रतिबंधित रखने और इसे केवल पैदल चलने वालों के लिए आरक्षित करने की योजना बनाई है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल कलाकार के काफिले और विशेष इवेंट पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा आयोजकों को अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था करने और कैब सर्विस के साथ जुड़ने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोगों के आने-जाने में दिक्कत ना हो।

दिल्ली पुलिस ने टाली थी मंजूरी

दिलजीत के ‘ऑरा इंडिया टूर’ (Aura India Tour) की शुरुआत इसी कॉन्सर्ट से होनी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने टिकट पार्टनर ‘बुकमायशो’ को सूचित किया था कि सुरक्षा संबंधी खतरों और त्योहारों के दौरान पुलिस की अन्य जिम्मेदारियों के कारण इस इवेंट को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इस खबर के आने के बाद यह कॉन्सर्ट कुछ समय के लिए अधर में लटक गया था।

आयोजकों ने दिए दस्तावेज

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इसके बाद आयोजकों ने पुलिस की परिचालन संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित सुरक्षा दस्तावेज सौंपा। इसके बाद मंजूरी मिल गई। इससे कार्यक्रम के तय समय पर आयोजित होने का रास्ता साफ हो गया।

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