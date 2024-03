HERO Vida V1 Plus : हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida V1 Plus लांच , जानें कीमत और रेंज

HERO Vida V1 Plus : हीरो मोटोकॉर्प ने 1.15 लाख रुपये में Vida V1 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया, जिसमें FAME II सब्सिडी और पोर्टेबल चार्जर शामिल है। इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida V1 Plus की कीमत Vida V1 Pro से 30,000 रुपये कम है। और यह छोटा बैटरी पैक, 100 किमी रेंज और 80 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड प्रदान करता है। जुलाई 2023 से बिक्री में वृद्धि देखी गई है, फरवरी में 1,750 इकाइयाँ बिकीं।

सब्सिडी

राज्य सरकार की सब्सिडी से कीमत और कम हो जाएगी, उदाहरण के तौर पर नई दिल्ली में इसकी कीमत 97,800 रुपये होगी।

रेंज

विडा वी1 प्लस और वी1 प्रो में समान 3.9 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया गया है जिसका अधिकतम आउटपुट 6 किलोवाट है। जहां V1 Pro में 3.94 kWh बैटरी पैक है, वहीं V1 प्लस 3.44 kWh बैटरी के साथ आता है, जो 100 किमी की रेंज प्रदान करता है।