‘Hit the Third Case’ First look out: नानी खतरनाक पुलिस वाले के रोल मे आए नजर, रिलीज हुआ ‘हिट द थर्ड केस’ का फर्स्ट लुक

First look of ‘Hit the Third Case’: नानी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय नामों में से एक हैं। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और ईमानदार अभिनय के कारण उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक है। उन्होंने ‘ईगा’ और ‘दसरा’ जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है और साबित किया है कि वह एक ताकत हैं।

गुरुवार, 5 सितंबर को उन्होंने ‘हिट द थर्ड केस’ का पहला लुक शेयर किया। नानी जल्द ही अपने करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक ‘हिट द थर्ड केस’ में नजर आएंगे। यह फिल्म प्रशंसकों के बीच काफी चर्चा में है क्योंकि यह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ‘हिट 2’ का अगला भाग है।

Less of a cop

More of a criminal

Arjun Sarkaar takes charge #Nani32 is #HITTheThirdCase

Blood gates will open May 1st 2025 🔥🪓#Hit3 Hunter’s Command https://t.co/mrlICAmlPq pic.twitter.com/d4Uj3TfkHU — Nani (@NameisNani) September 5, 2024

गुरुवार 5 सितंबर को नानी ने तीसरी हिट फिल्म का पहला लुक पोस्टर शेयर किया। इसमें ‘नेचुरल स्टार’ एक खूंखार अवतार में नजर आ रहे हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने इस किरदार को “पुलिस कम बल्कि अपराधी ज्यादा” बताया।

नानी ने हिट द थर्ड केस से अपने किरदार का एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें वह एक उग्र अवतार में नजर आ रहे हैं और एक निडर व्यक्ति के रूप में नजर आ रहे हैं जो अपने तरीके से काम करता है। यह फिल्म 1 मई, 2025 को स्क्रीन पर आने वाली है।