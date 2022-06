Hockey : ओलंपिक व 1975 हॉकी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक विजेता वरिंदर सिंह का निधन, हॉकी इंडिया ने जताया शोक

नई दिल्ली। देश के पूर्व हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह (Former Indian Hockey player Varinder Singh) का मंगलवार को जालंधर में निधन हो गया है। बता दें कि वरिंदर सिंह (Varinder Singh) ओलंपिक (Olympic) और 1975 हॉकी वर्ल्ड कप (1975 Hockey World Cup) में पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। 1970 के दशक में शानदार जीतों में शामिल रहने वाले वरिंदर सिंह 75 साल के थे। उनके निधन पर हॉकी इंडिया ने शोक जताया है। हॉकी इंडिया (Hockey India) ने कहा- वरिंदर सिंह की उपलब्धि को दुनिया भर का हॉकी समुदाय याद रखेगा।

We are grateful to Shri Varinder Singh for his commitment and contribution towards Indian Hockey. ✨#IndiaKaGame #HockeyIndia @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 28, 2022