Hotness Alert: Poonam Pandey फिर लिया बोल्ड अवतार, पहनी ऐसी ड्रेस फैन्स को आया पसीना

Hotness Alert: फेमस मॉडल पूनम पांडे (Poonam Pandey) सोशल मीडिया पर अपनी हॉटनेस बिखेरने के लिए भी पहचानी जाती है। अपनी तस्वीर की वजह से वो हमेशा ही लाइम लाइट में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने बेहद बोल्ड फोटोशूट करवाया जिसने लोगों के पसीने छुड़ा दिए।

आपको बता दें, पूनम पांडे (Poonam Pandey) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ब्लैक आउटफिट में कुछ तस्वीर साझा की हैं। इसमें उनका हद से अधिक बोल्ड अवतार लोगों को हैरान करने का काम कर रहा है। पूनम (Poonam Pandey) ने अपनी अदाओं से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

बता दें कि ऐसी कोई फोटो नहीं होती कि पूनम पांडे शेयर करें और वो वायरल ना हो। इन दिनों सोशल मीडिया पर वो अपने हुस्न से लोगों को दीवाना बना रही है। पूनम को आखिरी बार कंगना रनौत के पॉपुलर शो लॉकअप में देखा जा चुका है।

This is how my morning looks like 💋 pic.twitter.com/Zw9J4yKSB2

— Poonam Pandey (@iPoonampandey) September 16, 2022