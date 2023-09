How to Bleach at Home: घर पर इस तरह से करें ब्लीच खिल उठेगी चेहरे की रंगत, दूर होगी टैनिंग

How to Bleach at Home: खूबसूरत दिखना हर महिला की चाहत होती है। इसके लिए महिलाएं महंगे से मंहगे प्रोडक्टों को यूज करती है। इन्ही प्रोक्डटों में से एक है ब्लीच। ब्लीच कराने से टैनिंग दूर होती है साथ ही स्किन में चमक आती है। ब्लीच (Bleach) लगाने से रंगत निखरती है। इसके अलावा ब्लीच से चेहरे चे अनचाहे बालों को भी छिप जाते है। ब्लीच कराने से चेहरे के बालों का रंग सुनहरा किया जाता है ।

घर पर कैसे करें ब्लीच (Bleach)

ब्लीच (Bleach) करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद चेहरे को सूखा लें। इसके बाद ब्लीच क्रीम के पैकेट में दो पाउच होते है। इसमें से एक प्री क्रीम होती है और एक पोस्ट क्रीम का पैक होता है। साथ ही एक क्रीम की डिब्बी और एक्टीवेटर होता है।

सबसे पहले प्री क्रीम को अपने चेहरे पर एक मिनट तक मसाज करें। कुछ पैकेट में प्री क्रीम नहीं होती है तो पैक में लिखे स्टेप के हिसाब से ब्लीच करें।

इसके बाद चेहरे के हिसाब से एक कटोरी में ब्लीच क्रीम दो से तीन चम्मच निकाल लें।’

इसके बाद उसमें एक चुटकी एक्टिवेटर को अच्छे से मिला लें। ब्लीच (Bleach) को पैक में दिए गए एक्टीवेटर को अच्छे से मिला लें। अब ब्लीच को अपने हाथों या फिर ब्रश की हेल्प से चेहरे और गर्दन पर लगा लें। दस से पंद्रह मिनट तक ब्लीच (Bleach) को चेहरे पर लगा रहने दें। फिर हल्के गीले कपड़े या सॉफ्ट टिश्यू की हेल्प से चेहरे को पोछ लें। फिर ठंडे पानी से फेस को धो लें।