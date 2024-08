Hum Aapke Hain Koun एक बार फिर होगी रिलीज, जाने क्या है पूरा माजरा

Hum Aapke Hain Koun will be released once again: फिल्म हम आपके हैं कौन 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी. फिल्म को रिलीज हुए 30 साल बीत चुके हैं. इस मौके पर सलमान खान और माधुरी दीक्षित अभिनीत यह फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह एक पूरी पीढ़ी के लिए, जो उस समय आसपास नहीं थी, सलमान (Salman) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की इस प्रतिष्ठित फिल्म को सिनेमाघरों में देखने का एक शानदार अवसर है.

फिल्म हम आपके हैं कौन की 30वीं सालगिरह पर राजश्री फिल्म ने दर्शकों को खास तोहफा दिया है. यह फिल्म 9 अगस्त को देशभर के सिनेपोलिस थिएटर्स में रिलीज (Released in Cinepolis Theaters) हुई थी. विज्ञापन में लिखा है. “हम आपके हैं कौन के साथ प्यार, दोस्ती और परिवार का जादू जारी करने का मौका. यह फिल्म 9 अगस्त से सिनेपोलिस थिएटर में दोबारा रिलीज होगी.

हम आपके हैं कौन के गाने सुपरहिट हुए और आज भी बेहद लोकप्रिय हैं. उस वक्त इस फिल्म को देखने के लिए काफी लोग आए थे. फिल्म का कलेक्शन 7.79 करोड़ आंका गया है. हम आपके हैं कौन की कहानी फिल्म नदिया के पार से काफी मिलती-जुलती है। फिल्म में सलमान खान ने प्रेम और माधुरी दीक्षित ने निशा की भूमिका निभाई थी.

निशी की बहन की शादी प्रेम के बड़े भाई से हुई है. इसी दौरान निशा और प्रेम को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है. निशा की बहन की मृत्यु के बाद, उसकी शादी उसके बड़े भाई प्रेम से करने का निर्णय लिया गया. फिर एक मोड़ आता है. उसका कुत्ता टाफ़ी, प्रेम और निशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं. बड़े भाई प्रेम का किरदार मोहनीश बहल ने और बहन निशा का किरदार रेणुका शहाणे ने निभाया है.