Hurun Rich List 2023 :  रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय, जानें नेटवर्थ

Hurun Rich List 2023 : अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी को पीछे छोड़ कर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) सबसे अमीर भारतीय बन Become the richest Indian)गए हैं। ‘360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया’ (“360 One Wealth Hurun India”) की भारतीय अरबपतियों (Indian rich) की 2023 की लिस्ट के अनुसार, 66 वर्षीय अंबानी की संपत्तियां (assets) दो प्रतिशत बढ़कर 8.08 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं। इस लिस्‍ट में 138 शहरों के कुल 1319 लोग शामिल हैं। यानी देश में 1319 लोग ऐसे हैं, जिनकी नेट एसेट्स 1000 करोड़ या इससे ज्‍यादा हो गई हैं।

अडानी की संपत्ति में गिरावट

जबकि गौतम अडानी की संपत्ति 57 फीसदी घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपये रह गई है। खबरों केअनुसार,हुरुन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने अडानी की संपत्ति में गिरावट के लिए जनवरी में प्रकाशित हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report)को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी वित्तीय शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग (American financial research and investment company Hindenburg) ने जनवरी में अडानी ग्रुप (Adani Group) पर बही-खातों में गड़बड़ी और शेयरों के भाव में हेराफेरी के साथ विदेशी इकाइयों के अनुचित इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि, अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया है।

51 लोगों की संपत्ति दोगुनी हुई

हुरुन इंडिया’ 023 की लिस्ट के अनुसार,पिछले साल हर तीन सप्ताह में दो नए अरबपति जुड़े और अब अरबपतियों की संख्या 259 हो गई है। यह 12 साल में 4.4 गुना बढ़ोतरी है। असमानताओं के बारे में चिंताओं के बीच पिछले साल 24 की तुलना में इस साल 51 लोगों की संपत्ति दोगुनी हुई है।