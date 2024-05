अमेठी से मेरा 42 सालों का रिश्ता, मैं जितना रायबरेली का उतना अमेठी का भी : राहुल गांधी

अमेठी। अमेठी लोकसभा सीट (Amethi Lok Sabha Seat) पर पार्टी प्रत्याशी केएल शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक लहजे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने अमेठी को छोड़ दिया है। मैं अमेठी का था, अमेठी का हूं और अमेठी का रहूंगा। यह रिश्ता एक दो सालों का नहीं है। हमेशा का है। कल को मैं रायबरेली का सांसद हो जाउंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं जितना रायबरेली का हूंगा उतना ही अमेठी का हूंगा।

बता दें कि अमेठी सीट (Amethi Seat) से 2019 का चुनाव हारने के बाद बाद पहली बार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अमेठी के लोगों से अपने रिश्तों पर बात की है। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं 12 साल का था तब से यहां आ रहा हूं। मैंने अमेठी का वह समय देखा जब यहां बंजर खेत होते थे। टूटी हुई सड़कें होती थीं। मैंने अपनी आंखों से अमेठी को बदलते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पिता के साथ यहां आता था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीति में मैंने जो कुछ भी सीखा वह अमेठी से ही सीखा है। कुछ महीने पहले जब राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) में अमेठी से गुजरे थे तब उन्होंने अपने और अमेठी के रिश्ते पर एक शब्द बात नहीं की थी।

LIVE: Shri @RahulGandhi and Shri @yadavakhilesh address the public in Amethi, Uttar Pradesh. https://t.co/LEy6q1bruU

— Congress (@INCIndia) May 17, 2024