IAS Transfer : योगी सरकार ने फिर किया दो आईएएस का तबादला, उदय भान त्रिपाठी बने विशेष सचिव नगर विकास

यूपी (UP) योगी सरकार (Yogi Government) ने दो आईएएस अधिकारियों के तबादले (Transferred Two IAS) कर दिए हैं। सुनील चौधरी विशेष सचिव नगर विकास (Sunil Chowdhary Special Secretary Urban Development) को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। अपर आवास आयुक्त उदय भान त्रिपाठी को विशेष सचिव नगर विकास (Uday Bhan Tripathi has been appointed as Special Secretary, Urban Development) बनाया गया है।