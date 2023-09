पीएम मोदी अगर 5 साल में एक बार चुनाव कराने में हुए सफल, तो सिलेंडर 5000 में और टमाटर 1500 रुपए में बिकेंगे : अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation, One Election) का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि साल में कम से कम चार बार चुनाव होने चाहिए। ‘वन नेशन, 20 इलेक्शन’ का नारा दिया। केजरीवाल ने कहा कि यदि हर तीन महीने में चुनाव होंगे तो नेता जनता के सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि 9 साल पीएम रहने के बाद मोदी ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यदि ‘वन इलेक्शन’ हो गया तो सिलेंडर 5 हजार का और टमाटर 1500 रुपए का हो जाएगा।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) के साथ पार्टी के ‘टाउन हॉल’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केजरीवाल ने मुफ्त बिजली समेत 6 गारंटी का ऐलान करते हुए राजस्थान में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और सबको मुफ्त में बेहतर इलाज मिलेगा। केजरीवाल ने अपनी पार्टी को ईमानदार, देशभक्त और राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि 75 साल में किसी पार्टी ने यह नहीं कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे। किसी पार्टी ने नहीं कहा कि अस्पताल बना देंगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में 5 साल सरकार चलाने के बाद जनता से कहा था कि उन्होंने काम किया है तो वोट देना नहीं तो मत देना।

‘वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए’

केंद्र सरकार की ओर से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation, One Election) को लेकर बनाई गई कमेटी को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9 साल देश के पीएम रहने के बाद मोदी जी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (One Nation, One Election) पर वोट मांग रहे हैं। हमें क्या लेना देना तुम्हारा वन इलेक्शन, 10 इलेक्शन 20 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा क्या? वन नेशन, 20 इलेक्शन हो, 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना। 9 साल में काम किया होता तो कहते कि हमने इतना कर दिया और करना है हमको वोट दो। 9 साल पीएम रहने के बाद कोई आकर कहे कि ‘वन नेशन वन इलेक्शन’, समझो कोई काम नहीं किया। होना चाहिए वन नेशन, वन एजुकेशन, करोड़पति के बेटे और किसान के बेटा दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए तभी देश की तरक्की होगी।’ उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ‘वन नेशन वन इलाज’ होना चाहिए। चाहे गरीब का परिवार हो या अमीर का परिवार सबको एक जैसा इलाज मिलेगा तभी फायदा होगा।

बताया क्यों चाहते हैं 20 इलेक्शन?

केजरीवाल ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को नुकसानदायक बताते हुए कहा कि ‘मैंने बहुत सोचा कि मोदी जी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ क्यों कह रहे हैं? 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है, जब चुनाव होता है। अब हमारे देश में हर छठे महीने में चुनाव होते हैं तो मोदी जी को तकलीफ होती है। अब वह कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 हजार में सिलेंडर मिलेगा और 5 साल बाद मोदी जी आकर कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए। 250 रुपए जो टमाटर हो रहा है वह डेढ़ हजार रुपए किलो हो जाएगा यदि वन इलेक्शन हो गया, कभी मत करना। उन्होंने आगे कहा कि ‘मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा तो कुछ तो देकर जाएंगे। नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे। घूमेंगे पूरी दुनिया में। भारत में तो 5 साल बाद ही आएंगे। हर साल चार बार चुनाव होने चाहिए। कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र का। मेरा नारा है वन नेशन 20 इलेक्शन।