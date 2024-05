अगर पीएम मोदी, महात्मा गांधी जी को नहीं जानते, तो उन्हें संविधान के बारे में भी नहीं होगा पता: खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने गुरुवार को पार्टी में आयोजित पत्रकार वार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बताया कि उन्हें महात्मा गांधी जी (Mahatma Gandhi Ji) के बारे में ‘गांधी’ फिल्म देखकर पता चला। मुझे इस बात पर हंसी आती है, शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है, दुनिया की अलग-अलग जगहों पर उनके स्टैच्यू हैं। अगर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) , महात्मा गांधी जी (Mahatma Gandhi Ji) के बारे में नहीं जानते, तो उन्हें संविधान के बारे में भी पता नहीं होगा।

