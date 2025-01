Side effects of applying lemon directly on the face: अधिक फायदों के चक्कर में अगर नींबू को अपने चेहरे पर रगड़ती हैं, तो जान लें इसके साइड इफेक्ट्स

Side effects of applying lemon directly on the face: नींबू का इस्तेमाल अधिकत महिलाएं अपने सौंदर्य़ प्रसाधन औऱ स्किन केयर के प्रोडक्टों में किया जाता है। नींबू में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। नींबू का इस्तेमाल करने से स्किन पर निखार और चमक आता है। इसके अलावा मुहांसो से छुटकारा मिलता है।

नींबू एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो शरीर और स्किन दोनो के लिए फायदेमंद होती है। नींबू से स्किन के दाग धब्बों से छुटकारा मिलता है। इसके फायदों को देखते हुए कई लोग नींबू को डायरेक्ट चेहरे पर रगड़ने लगते है। नियमित ऐसा करने से स्किन को फायदों की जगह कई नुकसान होने लगते है। नींबू को चेहरे पर रगड़ने से कई साइड इफेट्स होते है।

नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जो हमारी हेल्दी स्किन में थोड़ा-सा एसिडिक पीएच मौजूद होता है जो बैक्टेरिया और यीस्ट को खत्म करता है। इन फायदों के लिए नींबू का रस लगाया जा सकता है। लेकिन, इसको अधिक मात्रा में लगाने से स्किन को इरिटेशन और जलने जैसी समस्या हो सकती है।

नींबू एसिडिक नेचर का होता है। इसके कारण नींबू का रस पिम्पल्स पर लगाने से पिम्पल्स फट जाते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। नींबू का रस लगाने से पिम्पल्स या एक्ने के दाग बहुत ज्यादा दिखाइ देने लगते हैं। ऐसे में नींबू के रस से चेहरे को दूर रखना चाहिए।

नींबू के रस से होने वाले साइड-इफेक्ट में से एक साइड-इफेक्ट है स्किन टोन का बदल जाना। जिनका रंग सांवला होता है या जिनका डार्क स्किन टोन होता है उन्हें नींबू के रस का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए क्योंकि, इससे अनइवेन स्किन टोन की प्रॉब्लम हो सकती है।

नींबू का रस स्किन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इसीलिए, सूरज की रोशनी से स्किन को अधिक नुकसान और सनबर्न जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए इसे स्किन पर लगाने से पहले एक बात का ध्यान जरुर रखें। नींबू को चेहरे पर डायरेक्ट रगड़ने से बचें।

नींबू के रस को पानी में मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए इससे चेहरे पर होने वाले साइड-इफेक्ट्स से बच सकते हैं। या तो फिर एक चम्मच एलोवेरा जेल में नींबू के 5-6 बूंदों को मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज करना बेस्ट होता है। इसके साथ ही ड्राइ स्किन एलोवेरा जेल में आधा चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर टोनिंग क्रीम की तरह अप्लाइ कर सकते हैं।