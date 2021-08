IIT Hyderabad-Kanpur report : कोरोना की थर्ड वेब अक्टूबर माह में होगी पीक पर

देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसके बीच आईआईटी हैदराबाद और कानपुर (IIT Hyderabad-Kanpur) के विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर भारत में (corona third wave in india) जल्द आने की नई भविष्यवाणी ने लोगों की चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं।कोरोना की तीसरी लहर (Corona's third wave ) अक्टूबर माह में चरम पर होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट (Bloomberg report) के अनुसार कोरोना को लेकर यह भविष्यवाणी शोधकर्ताओं ने गणित के मॉडल (math models) के आधार पर की है।