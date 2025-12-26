  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बागपत में प्रेमिका को गोली मारकर प्रेमी ने किया सुसाइड : मिस्ड कॉल से पनपा प्यार, तमंचे की गोली और फंदे पर हुआ खत्म

बागपत में प्रेमिका को गोली मारकर प्रेमी ने किया सुसाइड : मिस्ड कॉल से पनपा प्यार, तमंचे की गोली और फंदे पर हुआ खत्म

यूपी के बागपत जिले बड़ौत के महावतपुर बावली गांव (Mahawatpur Bawli Village) के सतनाम व गुड्डन के बीच दो साल पहले की गई एक मिस्ड कॉल (Missed Call) से प्यार शुरू हुआ था। मिस्ड कॉल धीरे-धीरे बातचीत में बदली, बातचीत प्रेम-प्रसंग में और फिर यह प्यार तमंचे की गोली और फंदे पर आकर खत्म हो गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बागपत। यूपी के बागपत जिले बड़ौत के महावतपुर बावली गांव (Mahawatpur Bawli Village) के सतनाम व गुड्डन के बीच दो साल पहले की गई एक मिस्ड कॉल (Missed Call) से प्यार शुरू हुआ था। मिस्ड कॉल धीरे-धीरे बातचीत में बदली, बातचीत प्रेम-प्रसंग में और फिर यह प्यार तमंचे की गोली और फंदे पर आकर खत्म हो गया। सतनाम के परिवार में पिता कृष्णपाल व माता सुषमा के अलावा पांच भाई व तीन बहनें हैं। इनमें से दो बहनों की शादी हो चुकी है और परिवार के अन्य सभी सदस्य पंजाब के जालंधर में स्थित एक ईंट भट्ठे पर पिछले 15 साल से मजदूरी कर रहे हैं। गांव के मकान पर ताला लगा रहता है। जब सतनाम का परिवार या कोई सदस्य यहां आता है, तभी मकान का ताला खोला जाता है।

पढ़ें :- सीएम आवास के चंद कदम दूर बुलंदशहर से आए युवक ने खाया जहर, अस्पताल में हुई मौत, बिजली विभाग पर प्रताड़ित करने का आरोप

वहीं गुड्डन के पिता लख्मी बड़ौत कोतवाली (Baraut Police Station) में चौकीदार हैं। मां राजकली घरेलू व खेत का काम करतीं हैं। गुड्डन का एक भाई बॉबी बिजली विभाग (Electricity Department) में मजदूरी करता है तो तीन अन्य बहनें हैं। दोनों के मकान एक-दूसरे से करीब 70 मीटर की दूरी पर होने के कारण जान-पहचान जरूर थी, मगर बातचीत नहीं होती थी। दोनों के बीच दो साल पहले एक मिस्ड कॉल से बातचीत शुरू हुई। सतनाम के फोन से मिस्ड कॉल लगी, फिर फोन पर बातचीत होने लगी।

दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा। इनके परिवार वालों को इस बारे में पता चला तो वे इसका विरोध जताने लगे। परिवार के विरोध को देखते हुए गुड्डन कुछ समय से सतनाम से बातचीत कम कर रही थी। इसलिए ही दोनों के बीच विवाद होने लगा। इससे सतनाम परेशान रहने लगा और वह एक सप्ताह पहले पंजाब से परिवार वालों को यह कहकर गांव में आया था कि वह मकान की सफाई करके वापस आ जाएगा। यहां आने के बाद इनके बीच विवाद बढ़ता गया और एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई बातचीत गुड्डन की हत्या और सतनाम की आत्महत्या से खत्म हो गई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Veer Bal Diwas: सीएम योगी बोले- इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो

Veer Bal Diwas: सीएम योगी बोले- इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके...

अमन मणि व अमर मणि त्रिपाठी की शिरकत से बहुभोज समारोह में बढ़ी रौनक

अमन मणि व अमर मणि त्रिपाठी की शिरकत से बहुभोज समारोह में...

Video-संत प्रेमानंद महाराज के पोस्ट सोशल मीडिया मचाया तहलका , महज चार घंटे में मिले 16 लाख से अधिक लाइक

Video-संत प्रेमानंद महाराज के पोस्ट सोशल मीडिया मचाया तहलका , महज चार...

महापुरुषों के बहाने पीएम मोदी ने सजाया जातीय समीकरण का इंद्रधनुष, मुलायम सिंह यादव को लेकर कह दी बड़ी बात

महापुरुषों के बहाने पीएम मोदी ने सजाया जातीय समीकरण का इंद्रधनुष, मुलायम...

बागपत में प्रेमिका को गोली मारकर प्रेमी ने किया सुसाइड : मिस्ड कॉल से पनपा प्यार, तमंचे की गोली और फंदे पर हुआ खत्म

बागपत में प्रेमिका को गोली मारकर प्रेमी ने किया सुसाइड : मिस्ड...

UP News : यूपी में बढ़ेगी और ठंड , मौसम व‍िभाग ने इन 3 शहरों में दी चेतावनी

UP News : यूपी में बढ़ेगी और ठंड , मौसम व‍िभाग ने...