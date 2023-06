Mysterious Temple Where Monsoon is Predicted First: UP के इस जिले में है वो रहस्यमयी जगह जहां होती सबसे पहले मौसम की भविष्यवाणी

Mysterious Temple Where Monsoon is Predicted First: फिलहाल कुछ दिनों की बारिश ने यूपी के लोगो को तपिश भरी गर्मी से राहत दी है। बीते कुछ दिनों से चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। हालंकि मौसम वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर मौसम के हालातों, बारिश, लू और धू की जानकारी मिलती रहती है।

पर क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जिला ऐसा भी हैं जहां सबसे पहले मौसम की भविष्यवाणी होती है। इस रहस्यमयी जगह के बारे में जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे होता है।

इस राज का अब तक कोई समझ नहीं पाया है। यहां कई ऐसे धरोहर है जो आज भी रहस्यमयी हैं। इनमें में एक है कानपुर का जगन्नाथ मंदिर। इसको मॉनसून मंदिर भी कहा जाता है। देश में मॉनसून (Monsoon) के आने के पहले ही यह मॉनसून आने के संकेत दे देता है।

साथ ही, इस बार मॉनसून (Monsoon) कैसा रहेगा, इसके पत्थर पर आने वाली बूंदें उसके बारे में भी बताती हैं। क्या पत्थर भी भविष्यवाणी कर सकते है। कहने-सुनने में आपको यह अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है।

कानपुर के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे पत्थर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। मॉनसून आने के पहले ही पत्थर पर पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। अगर पानी की बूंदें छोटी होती हैं तो इसका मतलब है कि इस बार बरसात कम होगी। वहीं, अगर यह बूंदे बड़ी और मोटी होती हैं, तो अच्छे मॉनसून (Monsoon) का संकेत देती है।