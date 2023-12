IND vs SA 1st T20I Playing-XI: पहले टी-20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11, इन्हें बैठने पड़ेगा बाहर

IND vs SA 1st T20I Playing-XI: पहले टी-20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11, इन्हें बैठने पड़ेगा बाहर

IND vs SA 1st T20I Possible Playing-XI: SA vs IND 1st T20I: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज आज रविवार से होने वाला है। सीरीज का पहला मैच डरबन के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium, Durban) में खेला जाना है। यह मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है, ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने इनफॉर्म खिलाड़ियों और अनुभवी खिलाड़ियों को मौका देने वाले हैं।