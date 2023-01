IND vs SL T20 Live : भारत का पहला टी20 मुकाबला श्रीलंका से आज, जानें कब-कहां देखें मैच

IND vs SL T20 Live : भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहले मुकाबले का आगाज मंगलवार (तीन जनवरी) को हो रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका की टीमें 2023 में पहली बार मैदान पर उतरेंगी। टीम इंडिया (Team India) की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हाथों में है। नियमित कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अनफिट होने के कारण इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। वह वनडे सीरीज से वापसी करेंगे।

भारतीय टीम रोहित शर्मा (Indian team Rohit Sharma) , विराट कोहली और केएल राहुल के बगैर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में उतर रही है। ऐसे में टीम पर हार्दिक की छाप पूरी तरह दिखेगी। इस साल भारत वनडे विश्व कप (India ODI World Cup) की मेजबानी करने वाला है।

बीसीसीआई (BCCI) और टीम प्रबंधन का पूरा ध्यान उस टूर्नामेंट पर है। प्रबंधन ने इसके लिए एक जनवरी को बैठक भी की और रोडमैप तैयार किया है। उसका ध्यान टी20 मैचों पर कम है। कोहली, रोहित और राहुल को छोटे फॉर्मेट से दूर भी रखा जा सकता है। ऐसे में हार्दिक के पास अपनी टीम तैयार करने का पूरा मौका होगा।

आइए बताते हैं मैच के प्रसारण और ऑनलाइन टेलीकास्ट से जुड़ी सारी जानकारी…

भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच पहला टी20 मैच में तीन जनवरी यानी मंगलवार से खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच पहला टी20 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। टॉस 6:30 बजे होगा।

भारत बनाम श्रीलंका (India vs Sri Lanka)टी20 और वनडे सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में हॉटस्टार (Hotstar) एप पर देखी जा सकती है।

टी20 सीरीज

भारत: हार्दिक पांड्या (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम मावी, ईशान किशन, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, मुकेश कुमार।

श्रीलंका: दसुन शनाका (कप्तान), पथुम निसंका, अविष्का फर्नांडो, चरित असलंका, धनंजय डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा, चामिका करुणारत्ने, सादीरा समरविक्रमा, कुसल मेंडिस, भानुका राजपक्षे, एशेन बंडारा, महीश तीक्षणा, दिलशान मदुशंका, कसुन राजिथा, दुनिथ वेल्लालेज, प्रमोद मदुशन, लाहिरू कुमारा, नुवान तुषारा।