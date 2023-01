IND vs SL T20 : छक्का लगाते वक्त सूर्यकुमार का बैलेंस बिगड़ा और गिरे मैदान पर, रैंप शॉट का देखें VIDEO

राजकोट। राजकोट में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 91 रन से हराकर तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। राजकोट में खेले गए तीसरे मुकाबले में सूर्यकुमार यादव का जलवा देखने को मिला। उन्होंने 51 गेंदों में 112 रन की पारी खेली। यही वजह है कि सूर्यकुमार फिलहाल दुनिया में नंबर एक टी20 बल्लेबाज हैं। उन्होंने शतक लगाकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को एक बार फिर अपना हुनर दिखाया। यह उनका तीसरा टी20 शतक रहा।

सूर्यकुमार ने सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा किया था। उनकी पारी में नौ छक्के और सात चौके शामिल हैं। सूर्यकुमार की पारी में जो सबसे अलग था वह है उनका स्पेशल रैंप शॉट, जो उन्होंने लगभग नियमित अंतराल पर खेले। रैंप शॉट्स अन्य बल्लेबाजों के लिए असंभव लग सकते हैं, लेकिन सूर्यकुमार ने तीसरे टी20 में इसका खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसा ही एक शॉट भारतीय पारी के 13वें ओवर में लगाया था।

13वें ओवर में श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका गेंदबाजी करने आए थे। उन्होंने फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर सूर्यकुमार ने ऑफ स्टंप पर जाकर फाइन लेग पर छक्का जड़ा। रैंप शॉट का प्रयास करते हुए सूर्या का बैलेंस बिगड़ा और वह जमीन पर गिर गए, लेकिन उन्होंने छक्का मारने के लिए पर्याप्त नियंत्रण दिखाया। गेंद सीधे जाकर बाउंड्री के पार गिरी। इसके बाद तो स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी। दर्शक सूर्यकुमार का नाम चिल्लाने लगे। सूर्या के इस शॉट ने सभी को हैरान कर दिया था।

मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह ओवर के अंदर दो विकेट खो दिए थे, लेकिन सूर्यकुमार और शुभमन गिल (46) ने 111 रनों की साझेदारी कर राजकोट में चुनौतीपूर्ण टोटल की नींव रखी। मैदान के चारों ओर खेलने की अपनी क्षमता के लिए 360 डिग्री के खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले सूर्यकुमार ने 45 गेंदों में भारत के लिए अपना तीसरा टी20 शतक जमाया और इस प्रारूप में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी।

ईशान किशन एक रन और राहुल त्रिपाठी ने 16 गेंदों में 35 रन की आक्रामक पारी खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा 4-4 रन बना सके। वहीं, आखिर में सूर्या का साथ अक्षर पटेल ने निभाया। अक्षर नौ गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 20 ओवर में 228/5 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंकाई टीम 16.4 ओवर में 137 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। वहीं, हार्दिक, उमरान मलिक और युजवेंद्र चहल को दो-दो विकेट मिले। अक्षर को एक विकेट मिला।