IND vs WI : चौथे टी20 में 300 का आंकड़ा होगा पार, हैदराबाद में गेंदबाजों की खैर नहीं!

IND vs WI Pitch Report : भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 सीरीज का चौथा मैच आज शाम हैदराबाद में खेला जाना है। इस मैच में भारतीय टीम की नजर 3-1 अजेय बढ़त बनाकर सीरीज पर कब्जा करने की होगी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पुराने आंकड़ें दोनों टीमों के गेंदबाजों की चिंता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस मैदान पर गेंदबाजों की जमकर पिटाई होती रही है और मौजूद सीरीज में बल्लेबाजों का जैसा प्रदर्शन रहा है। उसको देखकर लगता है कि बुधवार को 300 रनों का आंकड़ा पार हो जाएगा।

दरअसल, वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 से पहले स्थानीय खिलाड़ी तिलक वर्मा ने माना कि उन्हें पक्का नहीं पता था कि हैदराबाद की नई पिच कैसा बर्ताव करेगी। हालांकि, यह मैदान भारतीय बल्लेबाजों के लिए सुखद यादें समेटे हुए है; उन्होंने दो साल पहले यहीं बांग्लादेश के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा T20I स्कोर (297 रन) बनाया था। यह इस बात की याद दिलाता है कि यहां कितना बड़ा स्कोर बन सकता है, और शायद गेंदबाजों के लिए यह एक डरावना संकेत भी है, क्योंकि उनके लिए यहां करने को बहुत कम होता है।

IPL में ज़्यादा रन बनने वाले वेन्यू में से एक होने के कारण, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और भी ज़्यादा रन बनने की उम्मीद है, भले ही हैदराबाद की पिच को हाल ही में फिर से तैयार किया गया हो। पिछले दो सालों में हैदराबाद में 310, 297, 286 और 277 रन बने हैं, जो भारत में T20 क्रिकेट के टॉप आठ स्कोर में से चार हैं। अगर ओस भी हुई, तो गेंदबाज़ों को सावधान रहना होगा। बारिश से इस रन-फ़ेस्ट में कोई रुकावट नहीं आएगी। हालांकि, इस मैदान पर भारत ने अब तक पांच टी20 खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है।