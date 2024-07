IND vs ZIM 2nd T20I Toss: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, एक और खिलाड़ी ने किया डेब्यू

India vs Zimbabwe, 2nd T20I Toss: आज रविवार 7 जुलाई को भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है, भारतीय कप्तान शुबमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मैच हरारे के भारतीय समयानुसार, शाम 4.30 से खेला जाएगा।

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में साई सुदर्शन ने डेब्यू किया है। टॉस जीतने के बाद शुबमन गिल ने कहा, ‘हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, कल जैसा ही विकेट है। हमारे लिए बल्लेबाजी करने का सबसे अच्छा मौका है। विकेट सूखा लग रहा है और अच्छी धूप वाला दिन है। हमारी बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है, खलील की जगह सुदर्शन आए।’

