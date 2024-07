India Alliance : यूपी विधानसभा उपचुनाव में दो लड़कों की जोड़ी फिर साथ-साथ, महाराष्ट्र-हरियाणा में कांग्रेस-सपा करेगी गठबंधन

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के बाद प्रदेश में होने वाले उपचुनाव (UP by-election) के साथ-साथ हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में बना रहेगा। यूपी विधानसभा (UP Assembly) की 10 सीटों पर चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन में लड़ेगी। इसकी एवज में कांग्रेस, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा (Maharashtra and Haryana Assembly) के चुनाव में सपा को सीट देंगी।

यूपी में लोकसभा की 37 सीटें जीत कर सपा (SP) देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है लेकिन अभी भी चुनाव आयोग (Election Commission) में उसका दर्जा राज्य दल का ही है। सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उसे अन्य राज्यों में विस्तार करना होगा। यही वजह है चुनाव में सपा को सीटे देने पर सहमति बन गई है। यूपी समेत अन्य राज्यों के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge), लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi) और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के बातचीत होगी।

सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) साथ में मिलकर लड़ा था। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर रहेगी। सत्ताधारी बीजेपी की ओर से जहां मुख्यमंत्री योगी ने कमान संभाल रखी है तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी यह चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके एवज में कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा (Maharashtra and Haryana Assembly) के चुनाव में सपा को सीटें देगी।

यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये सीटें हैं-सीसामऊ, कटेहरी, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, खैर,फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और मीरापुर। इनमें से 5 सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदरकी अभी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के पास थीं जबकि, खैर, गाजियाबाद व फूलपुर बीजेपी, मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद ने जीती थीं।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) से जब यह पूछा गया कि उप चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, उनका जवाब था कि इन सीटों से सरकार तो बनने नहीं जा रही हैं। फिर, हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि मीडिया जितनी सीटें कहेगा, कांग्रेस को दे दी जाएंगी। इससे माना जा रहा है कि सपा विधानसभा उपचुनाव (SP Assembly by-elections) इंडिया गठबंधन (India Alliance) के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सपा सूत्रों का कहना है कि एक-दो सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं।