India and West Indies: खराब शॉट खेलकर आउट हुए पंत तो रोहित शर्मा हुए गुस्सा, इशारों में इस तरह समझाया, देखिए वीडियो

India and West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 मैच की सीरीज शुरू हो गई है। पहला टी20 मैच शुक्रवार को खेला गया। पहले मैच को जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं, रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने 44 गेंदों पर 64 रनों की शानदार पारी खेली।

हालांकि, उन्होंने शुरूआत धीमे की लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद उन्होंने बड़े शॉट खेलना शुरू किया। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ ओपनिंग करने के लिए सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा आए थे। सूर्यकुमार यादव 16 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और पंत भी अपना जल्दी विकेट गंवा दिए।

India losing wickets in quick succession as @RishabhPant17 and @hardikpandya7 departs without ticking the score board much.

