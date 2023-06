Digital Payment के मामले में सबसे आगे भारत, एक साल में हुए 89.5 मिलियन लेनदेन

नई दिल्ली। मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम ने भारत में लेन-देन के तरीके को बिलकुल बदल दिया है। ऑनलाइन लेन-देन के मामले में भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो डिजिटल भुगतान के मामले में भारत शीर्ष पर पहुंच गया। विश्वभर में हो रहे कुल डिजिटल भुगतान का 46 फीसदी वास्तविक भुगतान भारत से हो रहा है।

भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट (MyGovIndia) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में भारत ने 89.5 मिलियन डिजिटल लेनदेन किया है और ऑनलाइन भुगतान के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ट्वीट में कहा गया, ‘डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व बरकरार बना हुआ है। इसमें लगातार नए-नए प्रयोगों और विस्तारित कवरेज के कारण हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं।’

📈 India keeps dominating the digital payment landscape! 💸🇮🇳 With innovative solutions and widespread adoption, we're leading the way towards a cashless economy. 💻

— MyGovIndia (@mygovindia) June 9, 2023