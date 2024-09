IND vs BAN 2nd Test: दूसरे टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने घोषित की भारतीय टीम; जानिए किन खिलाड़ियों को मिला मौका

India retain same squad for 2nd Test against Bangladesh: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हारकर शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में भारत ने बांग्लादेश को 515 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। लेकिन, मेहमान टीम दूसरी पारी में 234 रन के स्कोर पर ढेर हो गयी। इसी जीत के कुछ घंटों बाद ही बीसीसीआई ने दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है।

बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा, “पुरुष चयन समिति ने बांग्लादेश के खिलाफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए उसी टीम को बरकरार रखा है। दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा।” यानी दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुबमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आर अश्विन, आर जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद। सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल भारतीय टीम का हिस्सा होंगे।

चेन्नई टेस्ट का स्कोर कार्ड

भारत की पहली पारी- 376/10 (91.2 ओवर)

सबसे ज्यादा रन: रविचंद्रन अश्विन 113 रन (133 गेंद)

(बांग्लादेश) सबसे ज्यादा विकेट: हसन महमूद 5 विकेट (22.2 ओवर 83 रन)

बांग्लादेश की पहली पारी- 149/10 (47.1 ओवर)

सबसे ज्यादा रन: शाकिब अल हसन 32 रन (64 गेंद)

(भारत) सबसे ज्यादा विकेट: जसप्रीत बुमराह 4 विकेट (11 ओवर 50 रन)

भारत की दूसरी पारी- 287/4 घोषित (64 ओवर)

सबसे ज्यादा रन: शुबमन गिल नाबाद 119 रन (176 गेंद)

(बांग्लादेश) सबसे ज्यादा विकेट: मेहदी हसन मिराज 2 विकेट (25 ओवर 103 रन)

बांग्लादेश की पहली पारी- 234/10 (62.1 ओवर)

सबसे ज्यादा रन: नजमुल हुसैन शान्तो 82 रन (127 गेंद)

(भारत) सबसे ज्यादा विकेट: रविचंद्रन अश्विन 6 विकेट (21 ओवर 88 रन)