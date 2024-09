भारत को वीटो पावर मिले, PM मोदी से मुलाकात के बाद बोले जो बाइडेन

Meeting of PM Modi and President Biden: पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को तीन दिवसीय अमेरिका की यात्रा में पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ अहम बैठक की। जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। वहीं, राष्ट्रपति बाइडन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता यानी वीटो पावर दिये जाने की वकालत की है।

दरअसल, पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। जिसका आयोजन राष्ट्रपति बाइडन के गृहनगर डेलावेयर में किया गया है। इस दौरान शनिवार को बाइडन ने अपने आवास पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। जहां दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया और बाइडन पीएम मोदी का हाथ थामकर उन्हें घर ले गए। वहीं, बाइडेन आवास पर दोनों नेताओं ने एक घंटे से अधिक समय तक द्विपक्षीय वार्ता चली।

Furthering the India-USA partnership!

PM @narendramodi and @POTUS @JoeBiden held bilateral talks in Delaware.

The discussions centred on strengthening the India-USA partnership across areas of mutual interest. Both leaders exchanged views on the Indo-Pacific region as well as… pic.twitter.com/4CtpnqlMYq

— PMO India (@PMOIndia) September 22, 2024