न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान; इस खिलाड़ी का कटा पत्ता

Team India’s squad for Test series against New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैच की सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जिसमें इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा को कप्तान और जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है। हालांकि, चयनकर्ताओं ने उन खिलाड़ियों के पर भरोसा जताया है, जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा थे।

दरअसल, पिछले दिनों बांग्लादेश के खिलाफ खेली गयी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कुल 16 खिलाड़ियों को मौका दिया गया था, जबकि आगामी सीरीज के लिए स्क्वाड में कुल 15 खिलाड़ी शामिल हैं। इस स्क्वाड में यश दयाल को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं, मोहम्मद शमी की वापसी का इंतजार कर रहे फैंस एक भी निराश होंगे। बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 16 से 20 अक्टूबर के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), केएल राहुल, रवींद्र जड़ेजा, रविचंद्रन अश्विन, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल।