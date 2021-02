आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल में खिसकी भारतीय टीम

नई दिल्ली: चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गये चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत की टीम को 227 रनों से हरा दिया है। इस हार से भारत के वर्ल्ड आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। भारत की टीम प्वाइंटस टेबल में चौथे स्थान पर खिसक गई है।

A huge win over India in the first Test has propelled England to the top of the ICC World Test Championship standings 👀#WTC21 pic.twitter.com/8AaC8XMrjr

— ICC (@ICC) February 9, 2021