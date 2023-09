कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। कनाडा और भारत के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच केंद्र सरकार ने कनाडा में रहने वाले और वहां की यात्रा करने वाले भारतीय लोगों और छात्रों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। भारत की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों, आपराधिक हिंसा और घृणा-अपराधों के मद्देनज़र अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में भारत विरोधी एजेंडा का विरोध करने के कारण भारतीय राजनयिकों और भारतीयों के एक वर्ग को निशाना बनाए जाने का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने कनाडा में ऐसी जगहों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है, जहां ऐसी वारदात हुई हैं।

