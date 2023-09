UN में भारत की पाकिस्तान को दो टूक, कहा- ‘आतंकी ठिकानों को बिना देरी करें बंद, PoK तुरंत खाली करें’

India’s Befitting Reply to Pakistan in UNGA: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम (Acting PM of Pakistan) अनवारुल हक काकर (Anwarul Haq Kakar) ने शुक्रवार (22 सितंबर) को एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। इस दौरान काकर ने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर पर प्रस्ताव पास करने और वहां मिलिट्री हस्तक्षेप की मांग की। इस पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ते हुए आतंकवादी गतिविधियों को बंद करने और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओके को खाली करने की नसीहत भी दी है।

पाकिस्तान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी (India’s first secretary in the United Nations) पेटल गहलोत (Petal Gehlot) ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं। राइट टू रिप्लाई के अधिकार का भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान जब दूसरों के आंतरिक मामलों में झांक रहा है तो उसे अपने देश में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों को पहले देखे और इसे तुरंत बंद करना चाहिए।

इस दौरान पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को मुंबई हमले, उसके देश में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, उनका जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार-बार भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप सिर्फ इसलिए लगता है ताकि उसके देश में धड़ल्ले से हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दुनिया की नजर न जाए।

पाकिस्तान को तीन नसीहत

भारत ने दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान को तीन नसीहत दी है। जिसमें भारत ने कहा…

-पाकिस्तान को तुरंत सीमा पार भारत में आतंकवादी गतिविधियों (Terrorist Activities) पर रोक लगानी चाहिए।

-आतंकी ठिकानों (Terrorist Bases) को बिना देरी बंद करें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों (पीओके) पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, उसे तुरंत खाली करे।

-पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों (Minorities) के ख़िलाफ हो रहे मानवाधिकारों का उल्लंघन (Violation of Human Rights) तुरंत बंद हो।