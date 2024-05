Indonesia Flood: इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर , अब तक 41 लोगों की मौत...17 लापता

Indonesia Flood : इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप (Sumatra Island) पर अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण अब तक 41 लोगों की मौत हो गई और 17 लापता हो गए। पिछले कुछ दिन में बड़ी संख्या में शव मिलने के बाद बचावकर्मियों ने सोमवार को भी शवों की तलाश की। खबरों के अनुसार,राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने कहा कि शनिवार आधी रात से ठीक पहले पश्चिमी सुमात्रा प्रांत के चार जिलों के साथ पहाड़ के किनारे बसे गांवों में बाढ़ आई। सुमात्रा प्रांत में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी बीएनपीबी ने एक बयान में कहा कि शनिवार रात से आई बाढ़ ने तनाह दातार रीजेंसी में कीचड़ ला दिया है, जिससे पांच उप-जिले प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा,खराब मौसम, क्षतिग्रस्त सड़कें और मलबे से सड़क अवरुद्ध होने के कारण राहत प्रयासों में बाधा आ रही थी। उन्होंने कहा कि बाढ़ में कम से कम 19 लोग घायल हो गये और बचावकर्मी लापता 17 ग्रामीणों की तलाश कर रहे हैं। पिछले साल के अंत में माउंट मेरापी के अचानक हुए विस्फोट में 23 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी।

इंडोनेशिया के सेंटर फॉर वोल्केनोलॉजी एंड जियोलॉजिकल डिजास्टर मिटिगेशन (Indonesia’s Center for Volcanology and Geological Disaster Mitigation) के अनुसार, मेरापी को अचानक विस्फोटों के लिए जाना जाता है। मेरापी में विस्फोटों का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि स्रोत उथला है और शिखर के पास है। मेरापी ज्वालामुखी (Merapi Volcano) जनवरी 2024 में एक विस्फोट के बाद से सक्रिय है जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। यह इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। प्रशांत ‘रिंग ऑफ फायर’ ( ‘Ring of Fire’) पर स्थित होने के कारण देश भूकंपीय उथल-पुथल का अनुभव करता है।