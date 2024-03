दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है...600 वकीलों की चिट्ठी पर बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देशभर के प्रमुख वकीलों ने पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिख कि, दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने “प्रतिबद्ध न्यायपालिका” का आह्वान किया था-वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं।कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं।

To browbeat and bully others is vintage Congress culture.

5 decades ago itself they had called for a "committed judiciary" – they shamelessly want commitment from others for their selfish interests but desist from any commitment towards the nation.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2024