iPhone 16 सिर्फ 7 मिनट में पहुंच जाएगा आपके घर! लंबी लाइन में लगने की झंझट खत्म

Fastest home delivery of iPhone 16: आखिरकार एप्पल ने भारत में अपने लेटेस्ट आईफोन 16 सीरीज की बिक्री आज 20 सितंबर से शुरू कर दी है। नए आईफोन मॉडल शुक्रवार सुबह 8 बजे से रिटेल और ऑनलाइन दोनों स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। यूजर्स एपल बीकेसी (मुंबई) और एपल साकेत (नई दिल्ली) के स्टोर्स के साथ कंपनी के ऑथराइज्ड सेलर्स से फोन खरीद पाएंगे। वहीं, अगर आप iPhone 16 सीरीज फोन के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते और यह फोन को तुरंत चाहिए तो हम आईफोन 16 की तेज डिलिवरी वाली सर्विस के बारे बताने वाले हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, टाटा एंटरप्राइज के बिगबास्केट ने महज 7 मिनट में आईफोन 16 डिलीवर करने का रिकॉर्ड बनाया है। बिगबास्केट ने सुबह 8:00 बजे दिए गए iPhone 16 के ऑर्डर को सुबह 8 बजकर 7 मिनट पर बेंगलुरु के कोरमंगला में एक यूजर को सफलतापूर्वक डिलीवर किया। बताया जा रहा है कि जिस कस्टमर को iPhone 16 दस मिनट से भी कम में डिलीवर हुआ वह लंबे समय से बिगबास्केट इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि बिगबास्केट ने भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर क्रोमा के साथ साझेदारी की है।

Today’s the day!

At 8:00 am, the first iPhone 16 order hit Bigbasket Now. By 8:07 am, it was in our customer’s hands.

Yes, just 7 minutes from checkout to unboxing!

We’re now serving more than groceries before you finish your morning coffee.

Stay tuned, big things are on the… pic.twitter.com/J3uKHkkwk2

— Hari Menon (@harimenon_bb) September 20, 2024