IPL 2025: दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने के बाद केएल राहुल ने पुरानी टीम के लिए कहीं बड़ी बातें...

IPL 2025: आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी समाप्त हो चुकी है। लखनऊ के लिए खेलने वाले केएल राहुल अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। उन्हें फ्रेंचाइजी ने 14 करोड़ रुपये में खरीदा है। ​दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी पुरानी टीम के साथियों, कोच और प्रशंसकों का आभार जताया है।

केएल ने कहा- एलएसजी के साथ इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाने वाले कोच, टीम के साथियों और प्रशंसकों का आभारी हूं। विश्वास, यादों, ऊर्जा और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद। नई शुरुआत के लिए तैयार हूं।

Grateful to the coaches, teammates and the fans who made this journey with LSG unforgettable. Thank you for the trust, memories, energy and unwavering support. Here’s to new beginnings! ✌️ pic.twitter.com/Vz5XFeDjwV

— K L Rahul (@klrahul) November 27, 2024