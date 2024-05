IPL Final 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स बनी विजेता, सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया

IPL Final 2024: आईपीएल 2024 का आज फाइनल मुकाबला खेला गया। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन पर आल आउट हो गई। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद के दिए गए स्कोर का पीछा करते हुए 8 विकेट से मैच आसानी से जीत लिया। इसके साथ ही श्रेयस की कप्तानी में कोलकाता ने IPL 2024 को अपने नाम कर लिया।

Edged and taken! 💪

The impact player now departs for #SRH as Andre Russell takes his second wicket! 💜

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #KKRvSRH | #Final | #TheFinalCall pic.twitter.com/etfTGGi38D

— IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2024