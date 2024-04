IPL Match Today : आज ‘नवाबों के शहर’ में होगा लखनऊ और दिल्ली का मुकाबला, जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

IPL Match Today : आज ‘नवाबों के शहर’ में होगा लखनऊ और दिल्ली का मुकाबला, जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

LSG vs DC Head to Head, Match Venue, Timing and Live Streaming : आईपीएल 2024 का 26वां मुकाबला आज शुक्रवार को नवाबों के शहर यानी लखनऊ में खेला जाएगा। इस मैच में केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जाएंट्स के सामने ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स होगी। इस सीजन लखनऊ की टीम ने शुरुआती 4 मैचों में से 3 में जीत हासिल की, जबकि दिल्ली की टीम 5 मैचों में सिर्फ 1 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। ऐसे में ऋषभ पंत की टीम पर ज्यादा दबाव रहने वाला है। आइए जानते हैं कि लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच कब और कहां खेला जाएगा और दोनों टीमों से किसका पलड़ा भारी रहा है?